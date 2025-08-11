lunedì, 11 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBologna18enne arrestato alla Bolognina per detenzione di stupefacenti e di artifizi artigianali





18enne arrestato alla Bolognina per detenzione di stupefacenti e di artifizi artigianali

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 18enne, residente a Bologna al Rione Bolognina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, omessa denuncia di materie esplodenti e detenzione abusiva di armi.

L’attività che ha portato all’arresto del giovane è scaturita da un servizio finalizzato alla repressione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, nel Rione Bolognina del Capoluogo Emiliano, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna. Dopo un mirato servizio di osservazione nei pressi di un condominio in cui erano stati segnalati dei movimenti “sospetti”, il personale del Nucleo Investigativo ha eseguito una perquisizione nell’abitazione del 18enne sospettato di poter detenere droga. Il giovane ha cercato di disfarsi di due grossi involucri gettandoli dalla finestra che sono stati prontamente recuperati dal personale operante e che sono risultati contenere 8 confezioni di hashish del peso complessivo di circa 800gr. I Carabinieri inoltre all’interno dell’abitazione hanno recuperato degli artifizi artigianali (denominati RAMBO, SUPER COBRA e COBRA 11) ed un taser, il tutto illegalmente detenuto.

Alla luce di quanto indicato, il 18enne è stato arrestato dal personale del Nucleo Investigativo e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo, mentre la droga e l’altro materiale rinvenuto, sono stati sequestrati.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.