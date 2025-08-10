Un’altra settimana con tante iniziative interessanti a Castelnovo e in Appennino

Inizia un’altra settimana con numerosi appuntamenti per tutta la famiglia a Castelnovo, tra letteratura, arte, sport e una serata speciale martedì, con la grande sfilata in piazza Gramsci “Bismantova Food & Fashion”. A partire da domani, lunedì 11 agosto: tornano le presentazioni letterarie in Centro storico di Piazza Parola. In questa occasione Pietro Meucci e Matteo Donelli presenteranno “The digital Silk Road: il sogno della Cina di cablare il mondo e conquistare il futuro” di Jonathan E. Hillman. Accompagnando i lettori in un tour globale, Hillman rivela come appare l’impronta digitale della Cina sul campo ed esplora i pericoli di un mondo in cui tutti i router portano a Pechino. Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Bismantova.

Sempre lunedì, la Biblioteca Crovi, nell’ambito del programma “Bibliobimbi”, propone un affascinante laboratorio sulla tecnica dell’origami. Gli appuntamenti con questa proposta saranno due, lunedì 11 agosto e lunedì 18 agosto. Il laboratorio sarà a cura di Renza Reggiani, e si terrà dalle ore 16 alle 18 nella sede della Biblioteca Crovi in via Sozzi 1. I posti sono limitati, e la prenotazione è obbligatoria: tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Martedì, 12 agosto, evento molto atteso in piazza Gramsci: Bismantova Food & Fashion, dalle ore 19. La grande sfilata organizzata dai commercianti del Direzionale vedrà presentare le nuove collezioni 2025-2026 da parte di numerosi esercizi di piazza Gramsci e non solo. Questo evento ha un seguito davvero consistente: negli ultimi anni ha richiamato in piazza circa 2.000 persone, ed è sostenuto da numerose realtà economiche del territorio. Non mancheranno le proposte gastronomiche in piazza durante la serata, con gli stand a cura dell’azienda Le Comunaglie, Alberto Triglia, Pasticceria Campari e per tutta la serata il bar dell’Associazione del Direzionale. Dopo la sfilata ci sarà il Dj set a cura di Seven Monkeys.

Mercoledì 13 agosto è stata annullata la serata Karaoke in centro storico. Ma il 13 e 14 agosto torna un evento gastronomico e di grande divertimento, tra i più consolidati e amati dell’estate castelnovese: la grande Tortellata di Ferragosto a Campolungo. In entrambe le serate dalle ore 19 verranno serviti circa 70.000 tortelli in vari gusti (verdi, patate, zucca, radicchio), che vengono fatti a mano proprio nei giorni immediatamente prima della festa, senza poi essere surgelati cosi da mantenere al massimo la qualità. Non mancheranno altre specialità della cucina montanara. Il tutto a fini solidali (in caso di maltempo si prolungherà anche alla serata di venerdì 15 agosto).

In concomitanza dello sciame meteorico delle Perseidi – stelle cadenti, giovedì 14 agosto è in programma anche un appuntamento della “Casa delle Stelle”, progetto di educazione ambientale patrocinato dal Comune di Castelnovo e dedicato all’osservazione e fotografia della volta celeste. A partire dalle ore 18.30, con ritrovo nella panoramica borgata di Ginepreto, con vista sulla Pietra di Bismantova, si terrà la sesta edizione di “A Spasso tra le Stelle”. L’evento inizierà con un laboratorio per bambini per poi proseguire con un pic-nic al tramonto a cui seguirà l’osservazione guidata delle principali costellazioni osservabili nella stagione estiva. A condurre i partecipanti tra le meraviglie del cielo stellato di Bismantova ci sarà Pierluigi Giacobazzi, divulgatore ambientale e referente scientifico del progetto. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com.

Sabato 16 agosto la Croce Verde di Castelnovo propone, dalle 18.30 nel piazzale antistante la sede, la grande serata Remember Edelweiss Summer. dalle 18:30 ci saranno gli aperitivi con Antico Bar magnani e Via Roma cafè-bistrò, a seguire cena sotto le stelle con la Proloco Felina. Dalle 21.45 musica live con la Fuori Controllo Live Band, e dalle 23.30 si ballerà con Gio Manfre e Giungla per un dj set di “generazioni a confronto”. L’evento sarà a ingresso libero.

Domenica 17 agosto nuovo appuntamento con Felina Shopping, il mercato straordinario dalle 8 alle 18 organizzato da ComRe, Consorzio Operatori Mercatali Reggio Emilia.

Da lunedì 18 e fino a sabato 23 agosto Castelnovo ospiterà il raduno pre campionato del Conad Volley Tricolore Reggio Emilia: come ogni anno atleti e staff saranno coinvolti in diversi momenti di conoscenza del territorio ed eventi comunitari.