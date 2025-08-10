Ritrovato privo di vita l’uomo disperso sul monte Penna

E’ stato ritrovato in serata da una squadra del Soccorso Alpino e da una Unità Cinofila SAER il corpo senza vita del disperso al monte Penna di Novellano nel comune di Villa Minozzo.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cusna ha richiesto intervento dell’elicottero della Guardia di Finanza dotato della tecnologia IMSI catcher (International Mobile Subscriber Identity) che permette di individuare le utenze telefoniche riducendo i tempi di localizzazione e restringendo l’area di ricerca.

Una volta individuata l’area, le coordinate sono state condivise con le squadre di terra del Soccorso Alpino e la squadra più vicina – tra cui era presente un’unità Cinofila – si è recata sul posto. In zona il cane ha avvisato i soccorritori della presenza del disperso ma per lui, purtroppo non c’era più nulla da fare. Le squadre hanno atteso l’arrivo di EliPavullo che ha verricellato l’equipe tecnico-sanitaria il cui medico ha constato il decesso dell’uomo.

Posizionata la salma su barella è stata poi recuperata a bordo dell’elisoccorso per il trasporto al campo sportivo di Villa Minozzo, dove l’uomo è stato affidato ai congiunti per le esequie.

L’uomo, 56enne residente a Toano, era uscito in mattinata per una passeggiata e non aveva fatto più rientro. Le squadre della stazione monte Cusna insieme a quelle Cinofile si erano organizzate nella ricerca e, dopo aver trovato l’auto appartenente al disperso, avevano concentrato le ricerche nella zona attorno a Monte Penna.

Nelle ricerche erano presenti anche i carabinieri, la Protezione Civile e l’elicottero della Guardia di Finanza.