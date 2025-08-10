Prignano, lunedì 11 agosto pic-nic e osservazione guidata della volta celeste al Monte Pedrazzo

Il Comune di Prignano ha organizzato, per lunedì 11 agosto presso il pino secolare del Monte Pedrazzo, una serata di osservazione guidata della volta celeste, dal titolo “Notte di stelle cadenti”. A illustrare a tutti gli interessati la volta celeste, compresi alcuni dei suoi enigmi e dei miti che richiama, sarà il divulgatore scientifico Pierluigi Giacobazzi, che metterà a disposizione dei presenti un potente telescopio.

Il programma prenderà il via già dalle 20, con un pic-nic al tramonto. Allieterà musicalmente la serata il Gypsinduo, con Claudio Ughetti alla fisarmonica e Gio’ Stefani alla chitarra acustica. Poi, sarà appunto il momento dell’osservazione della volta celeste, a caccia di stelle cadenti. Si consiglia un vestiario termico, una torcia per gli sposamenti notturni e l’eventuale cestino per il pic-nic all’aperto. L’amministrazione comunale ringrazia “Mineraria di Boca” per la sponsorizzazione dell’evento.