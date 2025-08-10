Furto con strappo di un telefono cellulare: 29enne denunciato a Reggio Emilia

Durante la notte di ieri, sabato 9 agosto, operatori delle Volanti di questa Questura hanno denunciato un 29enne originario del Burkina Faso presunto autore di un furto con strappo ai danni di un 31enne.

Alle ore 02.00 circa, infatti, si presentava presso il corpo di guardia di questa Questura un giovane 31enne che raccontava di aver subito il furto del proprio cellulare. Più nel dettaglio, il giovane diceva che poco prima si trovava nei pressi di Piazzale Marconi e, mentre era impegnato in una conversazione telefonica con la madre, veniva avvicinato da un giovane, che afferrava il cellulare e glielo strappava dalle mani, e, poi, si allontanava in direzione via Turri. L’uomo provava a seguirlo per un po’, ma poi ne perdeva le tracce, pertanto, decideva di recarsi in Questura per chiedere aiuto e, presso questi Uffici, formalizzava querela per i fatti appena avvenuti, fornendo una descrizione dell’autore.

Aspetto fisico e abbigliamento dell’autore del furto venivano diramati alle Volanti impegnate nel servizio di controllo del territorio. E, poco dopo, la Volante Tango individuava un uomo corrispondente alle descrizioni nei pressi di via Sani. Il 29enne veniva accompagnato in Questura per una completa identificazione e per i necessari accertamenti, al termine dei quali emergevano indizi di reità a suo carico. Il giovane, pertanto, decideva di collaborare e indicava agli Agenti il luogo in cui aveva occultato il telefono cellulare del 31enne, il quale si dimostrava molto felice di riuscire a tornarne in possesso per il valore affettivo piuttosto che per quello patrimoniale, in quanto all’interno della memoria erano custodite le foto dei figlioletti.

Al termine dei necessari adempimenti, il 29enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, veniva denunciato per l’ipotesi di reato di furto con strappo.