Ventasso: 72enne è precipitato in un canalone, soccorso e trasportato all’ospedale di Castelnovo Monti

Appennino Reggiano
Nel pomeriggio di ieri un 72enne è precipitato in un canalone impervio a seguito di una disattenzione lungo il sentiero della Macchia in zona Fonti Santa Lucia, nel comune di Ventasso.

E’ intervenuta una squadra della stazione monte Cusna. La zona è particolarmente impervia e ricoperta da una fotta boscaglia e questo ha reso complesse le operazioni di recupero. Una volta posizionato l’infortunato su barella è stato trasportato all’elisoccorso, atterrato poco distante nei pressi del Parco avventura Cerwood.
Sul posto era presente l’Ambulanza Croce Verde Alto Appennino e l’auto infermieristica 118 che hanno preso in carico il paziente per  l’ospedale di Castelnovo ne’ Monti.

















