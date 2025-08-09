Una festa straordinaria, con una partecipazione incredibile per la Croce Verde sotto la Pietra con Paolo Ruffini

È stato un modo davvero intenso e significativo di festeggiare i primi 50 anni della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Lo spettacolo “Presente” di Paolo Ruffini alla Pietra di Bismantova, ha visto davvero un grande successo: è andato “sold out” da giorni, e ha registrato una partecipazione straordinaria. Quasi 1.000 persone vi hanno assistito in una cornice dalla bellezza unica, che ha fortemente colpito lo stesso Ruffini. Uno spettacolo che ha rappresentato un contatto forte e profondo tra l’artista e il pubblico, in una riflessione sul tempo, sul nostro tempo come epoca, ma anche come percezione dei momenti che passano, e il nostro atteggiamento che tendenzialmente guarda altrove. Stiamo correndo, ossessionati dal controllo, terrorizzati dalla fragilità, e spesso cerchiamo di capire sui social cosa fanno gli altri, cosa possiamo fare noi e quando farlo, senza porre la giusta attenzione a quello che stiamo facendo qui e ora, come e con chi.

Afferma il Presidente della Croce Verde Iacopo Fiorentini: “Paolo Ruffini si conferma un artista poliedrico, con una grande capacità di coinvolgere e interagire con il pubblico, ma ha anche dimostrato, sia nello spettacolo alla Pietra che nel suo percorso artistico consolidato negli anni, una sensibilità molto vicina a quella che ogni giorno sostiene il nostro lavoro: l’attenzione agli altri, in particolare alle persone fragili e chi ha bisogno di assistenza. È stato un bellissimo modo per festeggiare i nostri 50 anni insieme alla comunità. Voglio ringraziare il Presidente nazionale Anpas Niccolò Mancini, il Direttore generale dell’Ausl di Reggio Emilia Davide Fornaciari e il Responsabile medico dell’Ospedale Sant’Anna Francesco Soncini che hanno voluto essere presenti a questa grande serata per noi così importante. Ringrazio tutti gli sponsor e chi ha collaborato per la buona riuscita di questo evento. Grazie al Comune di Castelnovo Monti e al Coro Bismantova con il quale abbiamo condiviso un momento di festa per i nostri 50 anni, festeggiati in contemporanea alla Pietra di Bismantova. E infine, un ringraziamento carico di emozione e anche una certa commozione a tutto il paese di Castelnovo, alla comunità dell’Appennino, con la quale esiste davvero un legame profondissimo e inscindibile che questa serata ha evidenziato pienamente. Ma le celebrazioni per questi primi 50 anni non finiscono qui e andranno avanti anche nei prossimi giorni, per cui invito di nuovo tutti ad essere con noi nei prossimi eventi”.

Il 16 agosto ad esempio al Centro fiera in via dei Partigiani, nel piazzale attiguo alla sede di Croce Verde, è in programma la festa Remember Edelweiss 2025: dalle 18:30 ci saranno gli aperitivi con Antico Bar magnani e Via Roma cafè-bistrò, a seguire cena sotto le stelle con la Proloco Felina. Dalle 21.45 musica live con la Fuori Controllo Live Band, e dalle 23.30 si ballerà con Gio Manfre e Giungla per un dj set di “generazioni a confronto”. L’evento sarà a ingresso libero.