sabato, 9 Agosto 2025
Soliera, riaperto tratto di via Marconi

Bassa modeneseViabilita'
Dal pomeriggio di ieri è stato riaperto alla circolazione il tratto di via Marconi dall’incrocio con via Roma a quello con via Caduti. I lavori, iniziati ai primi di aprile, hanno riguardato il rifacimento dei sottoservizi acqua, gas e fognatura, la posa dei cordoli e del calcestruzzo drenante nella sede stradale e nei marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche.

La protezione provvisoria del marciapiede sul lato sud della strada sarà sostituita ai primi di settembre con paletti dissuasori verdi, uguali a quelli già installati nella curva di via Roma.Alla fine di agosto riprenderanno i lavori nell’ultimo tratto di via Roma fino a piazza Lusvardi.

















