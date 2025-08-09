Riaperta via Fratelli Rosselli dopo i lavori alla linea ferroviaria

È stata riaperta questa mattina via Fratelli Rosselli all’altezza dell’intersezione con il passaggio a livello di Gigetto, in anticipo di qualche giorno, dopo i lavori alla linea ferroviaria effettuati nei giorni scorsi a cura di Ferrovie Emilia-Romagna.

Il provvedimento, avviato lo scorso 22 luglio, è stato reso necessario per consentire a Fer di effettuare attività di manutenzione e messa in sicurezza sulla Modena-Sassuolo.

Fer sta infatti effettuando lavori di potenziamento dei sistemi di sicurezza della circolazione con l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno, come prescritto dalla normativa nazionale. E, in particolare, sul territorio del comune di Modena Fer sta provvedendo al rinnovo degli impianti di sicurezza dei diversi passaggi a livello della linea e all’installazione di un deviatoio che permetterà di velocizzare l’ingresso nella stazione di piazza Manzoni (Stazione piccola).

Per consentire le lavorazioni, già dal mese di giugno e fino al 7 settembre anche Gigetto rimane fermo ed è sostituito da bus a cura di Trenitalia Tper.