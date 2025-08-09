sabato, 9 Agosto 2025
Modena: sospesa attività di estetista e medicina estetica presso centro estetico

A seguito di una segnalazione trasmessa dai Carabinieri del N.A.S. di Parma, il Comune di Modena ha recentemente emesso un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività di  estetista e di qualsiasi prestazione ambulatoriale di medicina estetica esercitata all’interno di un centro estetico sito in città.

Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati nel corso di una recente ispezione igienico sanitaria condotta dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, durante la quale sono emerse criticità strutturali e gestionali.

In particolare, è stato rilevato l’utilizzo di un box all’interno della struttura come ambulatorio per attività di medicina estetica, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. È stato inoltre accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, con specifico riferimento alla  conservazione e tenuta del registro e/o del formulario relativo, come richiesto dalle disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute pubblica.

















