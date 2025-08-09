Direttivo Pd di Fiorano: “Menozzi segretaria provinciale scelta giusta. Ora serve percorso per una reale innovazione”

Come Direttivo del circolo Pd di Fiorano abbiamo letto e seguito dell’avvicendamento a guida della Federazione Provinciale di Modena, che ha portato alla nomina di Marika Menozzi, sindaca di Concordia e presidentessa della Direzione Provinciale.

In un momento di vuoto ci è sembrata la scelta più giusta, soprattutto perché dà la possibilità al Pd tutto di organizzare un percorso partecipato e di ascolto vero che coinvolga territori, circoli, segretari, amministratori ed eletti per riflettere sulle questioni più urgenti e per risolvere i nodi organizzativi ed economici della Federazione.

Oltre a questo serve certamente riflettere, nel quadro politico generale, quale debba essere il ruolo di un partito come il Pd in relazione alle tante voci e sensibilità che oggi non riusciamo a cogliere e a coinvolgere appieno.

Il nostro auspicio è che questo percorso possa essere utile a fare emergere le posizioni esistenti, non rinunciando anche a tesi differenti, ma protese ad una reale innovazione e che rifugga da una unità di facciata che non serve a nessuno.

Un ringraziamento speciale va a Marika per la generosa messa a disposizione. Speriamo che questo sia un segnale di ripartenza dinamica e di rinnovamento strutturale del nostro partito.