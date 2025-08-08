venerdì, 8 Agosto 2025
Festival della Cultura Tecnica 2025: al via la raccolta delle iniziative nel territorio reggiano

Reggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
La Provincia di Reggio Emilia aderisce anche nel 2025 al Festival della Cultura Tecnica, promosso dalla Città Metropolitana di Bologna e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Giunto alla dodicesima edizione metropolitana e ottava edizione regionale, il Festival rappresenta un’importante occasione per valorizzare tecnica, scienza e tecnologia come competenze di cittadinanza.

Il focus tematico dell’edizione 2025 sarà l’Obiettivo 11 dell’Agenda ONU 2030 – Città e comunità sostenibili, con particolare attenzione alle esperienze trasformative capaci di generare cambiamento nei singoli e nelle collettività, rafforzando appartenenza e protagonismo civico.

Tutti i soggetti del territorio reggiano – scuole, enti di formazione, Comuni, imprese, terzo settore, università, centri di ricerca e cittadini – sono invitati a proporre iniziative da inserire nel cartellone locale, che si svolgerà dal 22 ottobre al 17 dicembre 2025.

 

Per aderire è già disponibile il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIezttFsQqqbbFe65Tf5F88fHkMFeASA2SCkjreXAi4Seug/viewform

 

L’azione è promossa dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia. Come negli anni passati, il coordinamento locale punta a costruire un cartellone ricco e partecipato, nonostante la conclusione della storica collaborazione con Ifoa.

 

Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili nella sezione tematica dedicata sul sito della Provincia:
www.provincia.re.it/festival-della-cultura-tecnica

















Redazione 1

