Cade lungo un canalone durante una escursione, soccorso sull’Appennino reggiano

Nel pomeriggio di oggi un 72enne è precipitato in un canalone impervio a seguito di una disattenzione lungo il sentiero della Macchia, in zona Fonti Santa Lucia nel comune di Ventasso.

Una squadra del Soccorso Alpino della stazione monte Cusna, tra cui era presente un medico, si è recata sul luogo dell’incidente: qui l’infortunato – politraumatizzato – è stato valutato e stabilizzato. La zona è particolarmente impervia e ricoperta da una folta boscaglia e questo ha reso complesse le operazioni di recupero. Una volta posizionato su barella portantina, l’uomo è stato trasportato all’elisoccorso, atterrato poco distante nei pressi del Parco avventura Cerwood.

Sul posto era presente l’Ambulanza Croce Verde Alto Appennino e l’Auto infermieristica 118 che hanno preso in carico il paziente avviato all’ospedale di Castelnovo ne’ Monti.

















