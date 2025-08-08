Biblioteca comunale di San Felice chiusa dal 9 al 23 agosto

A San Felice sul Panaro la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” sarà chiusa per ferie da sabato 9 a sabato 23 agosto compresi. Riapertura da lunedì 25 agosto con l’orario estivo: lunedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 9-13 e 15-19. L’apertura del sabato mattina (9-12) riprende a settembre.