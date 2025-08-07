giovedì, 7 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaRipristinata a Modena la fontana di piazzale San Francesco





Ripristinata a Modena la fontana di piazzale San Francesco

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.

In corso un pacchetto di interventi di manutenzione del valore di 150 mila euro. Di nuovo in funzione la fontana in piazza Mazzini e, a breve, anche quella in piazza Roma

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sono state ripristinate la fontana e la fontanella di piazzale San Francesco, spente da tempo per problemi tecnici, dopo che, nei giorni scorsi, anche la fontana a velo d’acqua di piazza Mazzini è stata rimessa in funzione. E, a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma.

È in corso in queste settimane, infatti, a cura del settore Ambiente del Comune di Modena, un pacchetto di interventi di manutenzione del valore di 150 mila euro per il ripristino delle fontane ornamentali e delle fontanelle d’acqua presenti in città. Complessivamente le fontane presenti a Modena sono circa un centinaio, distribuite su tutto il territorio comunale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.