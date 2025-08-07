“Note e Arte nel Romanico 2025”, domenica a Fiumalbo

Il prossimo appuntamento della rassegna estiva “Note e Arte nel Romanico” si terrà Domenica 10 agosto 2025, alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo, a San Michele di Fiumalbo. Protagonista del concerto sarà il Trio Mirages, composto da Claudia Piga (flauto), Federica Colombo (violoncello) e Morgana Rudan (arpa) con il programma musicale “Viaggio in Francia”, un viaggio tra le suggestioni del grande repertorio francese.

Il repertorio francese composto dalla fine dell’Ottocento fino al Novecento è sicuramente uno dei più calzanti per l’unione delle diverse sonorità di flauto, violoncello e arpa, vista la ricchezza e raffinatezza timbrica che contraddistinguono queste composizioni. Il programma si articola attraverso due varietà di repertorio: da una parte si hanno dei brani originali pensati appositamente per l’accostamento dei tre strumenti; dall’altro lato si hanno invece delle composizioni adattate per questo Trio e che, pur essendo nate per destinazioni strumentali differenti, per loro natura musicale si sposano splendidamente con questo amalgama timbrica. Così, attraverso queste suggestive e ricercate sonorità, si articola un programma che attraversa alcune delle più affascinanti composizioni francesi tra secondo Ottocento e Novecento.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.