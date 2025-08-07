Netanyahu “Stop a operazione a Gaza se Hamas accetta condizioni”

giovedì, 7 Agosto 2025
Top news by Italpress
ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione israeliana nella Striscia di Gaza non è irreversibile. Siamo pronti a valutare l’interruzione se Hamas accetta le condizioni di Israele”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la riunione del gabinetto di sicurezza, secondo indiscrezioni riportate da Channel 12.
