Incendio al carcere Sant’Anna di Modena: 11 intossicati

Sono undici le persone intossicate che oggi pomeriggio hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dei due ospedali modenesi, a seguito di un incendio all’interno del carcere Sant’Anna di Modena. In totale sono 10 agenti della Polizia Penitenziaria: 7 al PS Policlinico di Modena (3 dimessi, 4 ancora in osservazione) e 3 al PS dell’Ospedale di Baggiovara (tutti dimessi). Al PS del Policlinico è andato anche un detenuto, che è stato dimesso verso l’infermeria del carcere. Ad appiccare l’incendio, dando fuoco ad alcuni materassi in un corridoio, sarebbe stato un detenuto.