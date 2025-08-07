Incendio al carcere Sant’Anna di Modena: 11 intossicati

Sono undici le persone intossicate che oggi pomeriggio hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dei due ospedali modenesi, a seguito di un incendio all’interno del carcere Sant’Anna di Modena. In totale sono 10 agenti della Polizia Penitenziaria: 7 al PS Policlinico di Modena (3 dimessi, 4 ancora in osservazione) e 3 al PS dell’Ospedale di Baggiovara (tutti dimessi). Al PS del Policlinico è andato anche un detenuto, che è stato dimesso verso l’infermeria del carcere. Ad appiccare l’incendio, dando fuoco ad alcuni materassi in un corridoio, sarebbe stato un detenuto.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810