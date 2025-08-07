Campogalliano, il Comune è tra i beneficiari del bando “Hub Urbani”

Campogalliano è tra vincitori del bando regionale per la progettazione degli Hub Urbani. Il Comune è stato selezionato tra i beneficiari del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la redazione di studi di fattibilità finalizzati all’attivazione degli hub urbani e di prossimità, in attuazione della Legge Regionale n. 12/2023 sullo sviluppo dell’economia urbana e la valorizzazione del commercio di vicinato.

Il risultato raggiunto si traduce per Campogalliano in un contributo dai quasi 25 mila euro per lo sviluppo di una progettualità concreta che guarda al futuro del centro urbano e alla riqualificazione dei servizi locali, con particolare attenzione al tessuto commerciale, sociale e culturale. Gli hub urbani, infatti, sono spazi fisici multifunzionali, progettati per favorire l’incontro tra cittadini, attività economiche e servizi pubblici, rivitalizzare il centro storico e i quartieri, oltre a sostenere il commercio di vicinato.

L’obiettivo del Comune è quello di rendere più attrattivo, accogliente, vivo e partecipato il territorio di Campogalliano, dando nuova linfa a spazi oggi sottoutilizzati o potenzialmente strategici, e lo studio di fattibilità segna un passo importante verso una visione condivisa di sviluppo urbano, come spiega Damiano Pietri, vicesindaco e assessore con delega Sviluppo Economico del Comune di Campogalliano: “Questo finanziamento rappresenta una grande opportunità, perché ci permette di avviare una riflessione seria e strutturata sulle politiche economiche del nostro territorio, con particolare attenzione al centro storico e a piazza della Bilancia. Vogliamo ragionare in modo critico sulla situazione attuale, ascoltando i cittadini, i commercianti, le imprese e le realtà associative, per costruire insieme una visione concreta di sviluppo. L’obiettivo – prosegue Pietri – è rafforzare il ruolo del nostro centro urbano come luogo vivo, attrattivo e ricco di servizi, capace di accogliere nuove attività, rinnovare quelle esistenti e valorizzare gli spazi pubblici in chiave moderna e inclusiva. Questo studio di fattibilità sarà lo strumento per immaginare e progettare l’hub urbano di domani: un luogo multifunzionale, connesso, accessibile e al servizio della comunità”.