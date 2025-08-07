Aeroporto Fellini, presentato oggi dall’assessora Frisoni un accordo di collaborazione per lo sviluppo dello scalo riminese e la promozione del territorio

La promozione turistica regionale e la Riviera di Rimini unite per lo sviluppo di nuovi collegamenti aerei internazionali dopo l’arrivo nel 2025 di British Airways, Easy Jet e Vueling all’Aeroporto Federico Fellini di Rimini e in vista di un appuntamento strategico per il territorio: Routes Europe 2026. Il salone internazionale dei vettori aerei dal 18 al 20 maggio 2026 porterà al Palacongressi di Rimini 1.300 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei da tutto al mondo.

Obiettivo dell’accordo pluriennale tra Regione e Comuni di Cattolica, Riccione, Misano Adriatico, Rimini e Bellaria Igea Marina – operativo dal prossimo anno e presentato oggi dall’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, ai sindaci – è rendere lo scalo riminese sempre più porta d’accesso alla Riviera, favorendo l’internazionalizzazione delle località balneari della Provincia di Rimini attraverso l’arrivo di nuovi vettori aerei e l’apertura di nuove rotte capaci di generare importanti flussi turistici.

Previsto un investimento pluriennale di 3 milioni di euro, destinato a campagne di comunicazione e marketing collegate ai nuovi voli e che valorizzino le località riminesi con le loro specificità.

“La sinergia tra Regione Emilia-Romagna tramite Apt Servizi e i comuni della Costa riminese per supportare attività di promozione all’estero di questa destinazione, verso i mercati serviti dai collegamenti aerei dell’Aeroporto Fellini- spiega l’assessora Frisoni-, è un’operazione strategica volta ad aumentare le quote di mercato del turismo straniero, che ha una crescente propensione a viaggiare e spesso maggiore potere d’acquisto, come ci dimostrano anche i dati delle transazioni Mastercard relative alle spese effettuate con carta di credito. Inutile ribadire quanto fondamentale sia per la Riviera e per la Regione incrementare le quote di mercato dall’estero: un progetto articolato in diversi step già partito negli anni scorsi, con il risultato di un aumento delle presenze straniere in Romagna, e che, con l’annuncio di oggi, fa un ulteriore salto di qualità. Con obiettivi concreti, precisi”.

“Tra le attività già messe in campo- prosegue l’assessora- rientra la presenza nel 2026 di Routes Europe a Rimini, l’evento di riferimento del mondo aviation. In parallelo l’Aeroporto Fellini, grazie al suo piano di sviluppo, chiuderà l’anno con circa 430mila passeggeri, e la presenza di numerosi vettori stranieri, che questa estate hanno collegato lo scalo riminese con tutta l’Europa, ha portato in Romagna tantissimi stranieri, come ci confermano gli alti tassi di riempimento degli aeromobili e le presenze turistiche negli alberghi”.

Nello specifico l’accordo prevede molteplici azioni, messe in campo da Apt Servizi Emilia-Romagna congiuntamente con i Comuni, che spaziano, tra le altre, dalla collaborazione con i vettori aerei che opereranno con l’Aeroporto di Rimini (promozione della destinazione nella mail di conferma di acquisto volo del vettore, articoli che raccontino la destinazione sulle riviste di bordo degli aerei, promozione della destinazione tramite annunci sul sito web del vettore) a campagne stampa offline, educational tour per la stampa e campagne advertising sul web, passando per la partecipazione congiunta a fiere internazionali e a grandi manifestazioni di settore e attività di comunicazione e sviluppo con grandi tour operator internazionali.

Routes Europe 2026

La 19esima edizione del salone sarà ospitata dal 18 al 20 maggio 2026 a Rimini, per tre giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni.

Gli eventi Routes, parte di Aviation Week Network, sono forum annuali unici nel loro genere dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei. I forum regionali sullo sviluppo delle rotte si tengono nelle Americhe, in Asia, in Europa e in Africa/Medio Oriente.

Un’analisi indipendente mostra che gli aeroporti delle precedenti destinazioni ospitanti hanno visto crescere le loro reti di circa il 6,9% in più rispetto agli aeroporti comparabili nel giro di tre anni, con un giro d’affari diretto che si attesta sui 42 milioni di euro.