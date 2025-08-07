giovedì, 7 Agosto 2025
A1 Milano-Napoli: aggiornamento orario chiusura del tratto Modena sud-Modena nord verso Milano

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato l’orario dell’ultima chiusura in programma del tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano.

Il suddetto tratto sarà chiuso dalle 23:00 di questa sera, giovedì 7, alle 5:00 di venerdì 8 agosto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del sottovia ferroviario della linea Sassuolo-Modena.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.

 

















