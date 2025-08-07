giovedì, 7 Agosto 2025
A Formigine torna la Fiera, aperti anche Castello e Torre dell'Acquedotto

AppuntamentiFormigine
immagine d’archivio

Domenica 10 agosto il centro storico di Formigine si anima con la tradizionale fiera di San Lorenzo.

Dalle ore 9 alle 23 le vie del centro ospiteranno la consueta fiera generale degli ambulanti, con anche banchi alimentari; accompagnata da diverse aperture straordinarie.

Per tutta la giornata, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà possibile accedere liberamente al Parco delle Tre Fontane e salire sulla Torre dell’Acquedotto, eccezionalmente aperta al pubblico. Alle ore 10 è inoltre in programma una visita guidata speciale dedicata alla storia delle due torri simbolo di Formigine: quella del Castello e quella dell’Acquedotto. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria, scrivendo a castello@comune.formigine.mo.it o telefonando al numero 059 416277.

















