Unione Terre di Castelli: prima edizione del “Cantasindaco”

Lunedì 25 agosto 2025 alle ore 21.00, nella corte interna del Castello di Guiglia (nelle sale del Castello in caso di pioggia) si terrà “Cantasindaco – siamo tutti magicamente liberi”, la prima edizione della gara canora a scopo benifco tra gli otto sindaci dell’Unione Terre di Castelli (Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone; Federico Poppi, sindaco di Castelvetro; Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia; Giovanni Galli, sindaco di Marano sul Panaro; Massimo Glielmi, sindaco di Spilamberto; Emilia Muratori, sindaca di Vignola e Federico Ropa, sindaco di Zocca).

Alle ore 19.30 apre lo stand gastronomico gestito dall’associazione Magicamente liberi. Si invitano gli spettatori ad assaggiare le specialità preparate dai ragazzi dell’associazione perchè tutto il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto Rompibolle, negozio di prodotti per l’igiene della casa e della persona, inaugurato a Savignano sul Panaro il 29 aprile 2023.

L’associazione di promozione sociale Magicamente liberi nasce nel 2016 per promuovere l’autonomia di persone con disabilità; ha sede a Vignola e il suo ambito territoriale è costituito dai comuni dell’Unione Terre di Castelli.

«Ogni nostro pensiero, ogni nostro progetto – spiega la presidente dell’associazione Romana Rapini – si fonda sul principio che tutte le persone, soprattutto quelle più fragili, devono avere l’opportunità di espremersi nella loro comunità, ognuno secondo le proprie potenzialità. Questo principio con il “Rompibollesi” si è realizzato: tre persone con disabilità, hanno un lavoro, lavoro vero e dimostrano ogni giorno che un sogno può diventare realtà! Per nutrire questo sogno/realtà c’è bisogno di una comunità accogliente e solidale, dell’impegno e della passione di volontari che accompagnino nel cammino verso l’autonomia chi vive in condizioni di fragilità, del sostegno tangibile delle Amministrazioni locali, dei Servizi socio sanitari e delle realtà produttive del territorio. Perché il Rompibolle possa avere un futuro bisogna incrementare le vendite e renderle costanti nell’arco dell’anno; senza equilibrio tra entrate ed uscite non c’è speranza. Un progetto di grande valore sociale rischia di interrompersi non perché i ragazzi che lavorano al Rompibolle non siano capaci ma perché non siamo ancora riusciti a rompere la bolla dell’indifferenza che circonda la disabilità. La prima edizione del “Cantasindaco” sarà una bella occasione per far conoscere il Rompibolle e dargli una prospettiva. Grazie ai sindaci Dell’Unione Terre di Castelli».

L’idea della gara canora “Cantasindaco” è del presidente dell’Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia «Noi sindaci siamo abituati, soprattutto nei centri più piccoli, ad occuparci degli argomenti più vari ed affrontare in prima persona tutti i problemi – spiega Iacopo Lagazzi – E quando si è trattato di far conoscere e sostenere il negozio Rompibolle ho pensato a un modo che coinvolgesse tutte le Amministrazioni e anche i nostri concittadini. E’ nata così l’idea di far cantare i sindaci (alcuni di noi lo fanno già occasionalmente in alcune feste come quelle dedicate agli anziani delle Case protette) e di creare una vera e propria gara, con tanto di regolamento, giuria, classifica e premi finali. Ringrazio, quindi, gli uffici e tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione del progetto e soprattutto ringrazio i componenti della giuria, a partire dal presidente Lalo Cibelli, che hanno accettato di lavorare gratuitamente per concorrere a sostenere il progetto “Rompibolle”, un progetto davvero importante e innovativo che merita di avere successo e continuità. Ancora una volta, insomma, come sindaci ci impegneremo in prima persona, anche con spiritio ludico, a servizio delle nostre comunità».

Regolamento ufficiale della prima edizione di “Cantasindaco”, la gara canora, a scopo benefico, tra i Sindaci degli otto Comuni dell’Unione Terre di Castelli

## Partecipanti

– La gara è riservata esclusivamente agli otto sindaci, agli amministratori e ai dipendenti dei Comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli.

– Ogni sindaco è tenuto a partecipare alla competizione e deve dare conferma della formazione insieme alla quale salirà sul palco e del brano scelto almeno due settimane prima della data dell’evento.

## Selezione dei Brani

– Nella prima parte della manifestazione canora, nel corso della quale si esibiranno tutte le otto compagini in gara, ogni sindaco presenterà un brano a sua scelta.

– Nella pausa tra la prima e la seconda parte della manifestazione, la giuria decreterà il passaggio al secondo turno dei primi tre sindaci classificati.

– I tre sindaci che passano al secondo turno dovranno esibirsi interpretando un secondo brano, che verrà scelto, tramite sorteggio, tra una lista di otto brani del panorama musicale popolare italiano preparata dal Comitato organizzatore insieme alla Giuria.

– Il sorteggio dei brani avrà luogo il giorno dell’evento, immediatamente prima dell’inizio della competizione.

## Regole di Esibizione

– Ogni sindaco avrà un tempo massimo di 5 minuti per esibirsi con ciascun brano.

– L’ordine di esibizione verrà deciso tramite sorteggio prima dell’inizio della gara.

– È consentito l’uso di basi musicali o accompagnamenti strumentali.

## Giuria e Criteri di Valutazione

– La Giuria sarà composta da cinque membri, super partes, individuati tra esperti musicali e rappresentanti della comunità.

– I criteri di valutazione che guideranno la Giuria nella scelta dei tre sindaci finalisti e nella successiva classifica finale includeranno: *intonazione, interpretazione, presenza scenica e originalità della rappresentazione*.

– Ogni criterio sarà valutato su una scala da 1 a 10. Chi avrà accumulato il maggior numero di voti, verrà decretato vincitore. In caso di ex aequo, toccherà alla Giuria

## Premi

– Saranno assegnati premi per il primo, secondo e terzo classificato, a insindacabile giudizio della Giuria.

– Il vincitore riceverà un trofeo e un riconoscimento ufficiale durante il primo Consiglio dell’Unione utile.

## Norme di Comportamento

– I partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso e sportivo nei confronti degli altri concorrenti e della Giuria.

– La presenza nella “squadra” di ogni Comune di persone che non siano né amministratori né dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, contratti di formazione lavoro etc.) del Comune stesso comporterà la squalifica immediata dalla gara.