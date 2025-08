Servizi comunali a Fiorano, le chiusure del mese di agosto

Per tutto il mese di agosto la ludoteca comunale di Fiorano Modenese sarà chiusa, riaprirà lunedì 1°, con l’orario invernale. Mentre la biblioteca “Paolo Monelli” sarà chiusa dall’11 al 16 agosto 2025.

I servizi Demografici, presso lo Sportello del Cittadino, con ingresso in via Ferri, 9, fino al 6 settembre resteranno chiusi nella giornata di sabato. Per le denunce di morte e relative autorizzazioni nella giornata di sabato è possibile contattare l’ufficio o il numero 334 3477589.

Casa Corsini e le attività collegate saranno chiuse dal 11 al 22 agosto. Ricordiamo che presso il polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, in via Statale 83 a Spezzano, è attivo il Punto di facilitazione digitale che riaprirà a fine agosto con i seguenti orari: lunedì 9-13 e 14-18, martedì 9-13 e mercoledì 9-13.

Venerdì 15 agosto 2025 tutti gli uffici comunali saranno chiusi per festività le reperibilità per denunce di morte e loculi sono garantite sabato 16 agosto.