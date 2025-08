Sabato 9 agosto Reggio Emilia ricorda Marcinelle

Sabato 9 agosto 2025, alle ore 17.30, nel Parco della Pace (direzionale San Pellegrino via Gandhi, nei pressi del monumento) Reggio Emilia commemora la tragedia di Marcinelle e rende omaggio ai caduti sul lavoro in Italia ed all’estero.

Il programma prevede gli interventi dell’assessore a Cultura e Giovani del Comune di Reggio Emilia Marco Mietto, del consigliere Filef Reggio Emilia Stefano Morselli e di Davide Vasconi, rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza territoriale di Cgil Reggio Emilia.

“Ricordare Marcinelle è un dovere morale e politico – sottolinea l’assessore Mietto – È riconoscere che la lotta per avere cibo, casa, lavoro dignitoso e sicuro, rispetto del proprio corpo è ancora aperta. Che ogni diritto negato oggi con la forza degli eserciti o del profitto, ovunque nel mondo come in questa città, è una ferita alla nostra umanità comune.

La cerimonia sarà l’occasione per ricordare la tragedia dell’emigrazione italiana a Marcinelle – Le Bois Du Cazier (Belgio), avvenuta l’8 agosto 1956: a causa di un incendio propagatosi all’interno di una miniera di carbone, persero la vita 262 uomini di 12 diverse nazionalità (di cui 136 italiani e 95 belgi).

L’incendio, a causa di un errore umano, si diffuse rapidamente in tutto il giacimento. Prima di quella tragedia, mai una miniera aveva pagato un simile tributo di vittime per l’estrazione di carbone dalle sue viscere.

Le conseguenze della catastrofe furono la fine dell’immigrazione italiana verso il Belgio e una regolamentazione più severa in materia di sicurezza del lavoro.