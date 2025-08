Primaria Rodari-Cantona di Correggio, in completamento la struttura

Prende forma la nuova palestra per la scuola primaria Rodari-Cantona di Correggio che, oltre alla primaria, sarà a servizio delle società sportive durante l’orario extra scolastico.

In questi giorni sono in corso i lavori di montaggio della struttura in prefabbricato su tutto il perimetro esterno e la copertura completa dell’edificio che sorge nello spazio a nord in continuità con la scuola, con una dimensione pari a 670 mq, dotato di spogliatoi e campo di gioco dimensionato per poter ospitare pallavolo e altri sport.

La struttura, ad alta efficienza energetica NZEB, è in fase di realizzazione a cura della Costruzione Generali Due, con sede a Modena, mentre il quadro economico complessivo dell’opera è pari a 1.650.000 euro, dei quali 1.373.948,33 euro per i lavori in favore della Costruzioni Generali Due che si è aggiudicata la gara predisposta dalla Stazione unica appaltante dell’Unione Bassa Reggiana. Ammonta a 99.728,99 euro il costo totale per i sevizi tecnici di Direzione lavori, strutture, impianti e per il coordinamento della sicurezza e incentivi per funzioni tecniche, i restanti 176.322,68 euro per somme a disposizione.

I lavori della palestra stanno rispettando il cronoprogramma: l’obiettivo è di terminare entro l’estate 2026, in tempo per l’anno scolastico 2026-2027.