Cercano casa sette cani salvati nel parmense: l’appello dell’OIPA

Dopo essere stati sequestrati con urgenza presso una abitazione nel parmense per una detenzione assolutamente incompatibile con le loro necessità etologiche ed essere stati affidati alle cure delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Parma con il supporto della sezione, sette cani –cinque Cirnechi dell’Etna e due Schnauzer medi – sono finalmente pronti per essere accolti in una nuova famiglia.

Recuperati lo scorso inverno dai Carabinieri Forestali di Parma, in un’operazione supportata dal Nucleo di Guardie Zoofile dell’OIPA e l’Azienda Sanitaria Locale, gli animali erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, costretti a vivere al buio, in spazi angusti e sporchi, tanto da metterne a rischio la salute e l’incolumità psico-fisica. Una situazione drammatica, che ha portato alla denuncia del responsabile per detenzione incompatibile di animali e produttiva di gravi sofferenze.

L’OIPA si si è fatta carico di tutte le spese veterinarie, alimentari e di pensionamento. Gli animali sono stati confiscati e riscattati definitivamente, e possono ora iniziare una nuova vita: dopo un percorso di riabilitazione psico-fisica, sono pronti per trovare una casa e una famiglia amorevole

L’OIPA lancia ora un appello a tutte le persone che desiderano offrire una seconda possibilità a questi cani: dopo aver vissuto una situazione innaturale e non idonea, cercano famiglie consapevoli e pronte a prendersi cura di loro con amore, pazienza e rispetto. Chi lo desidera può contribuire a coprire le spese già sostenute per la loro cura e il mantenimento: anche il più piccolo aiuto può fare una grande differenza.

Le donazioni possono essere inviate a questo link: sostieni.oipa.org/guardie-parma/

Per informazioni sulle adozioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail guardieparma@oipa.org