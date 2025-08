A ferragosto, a Castelnovo Monti, chiusa la sala studio e il 16 gli uffici comunali

In vista del periodo ferragostano si informa che nel periodo dall’11 al 16 agosto la Sala studio della Biblioteca Crovi, collocata al momento nei locali del Teatro Bismantova, resterà chiusa. Tornerà ad aprire da lunedì 18 agosto.

Inoltre si comunica che il 16 agosto, sabato, saranno chiusi anche gli uffici comunali: saranno disponibili per urgenze l’ufficio di Stato civile e polizia mortuaria in reperibilità dalle ore 10 alle ore 12; l’ufficio Protezione civile in servizio di reperibilità dalle ore 10 alle ore 12.

Per informazioni tel. 0522 610111.