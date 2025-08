Spi Cgil in lutto per la morte di Giuseppe Denti storico attivista del sindacato

E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Giuseppe Denti 95 anni, storico attivista del sindacato pensionati Spi Cgil (4a Lega cittadina), ma anche uno dei fondatori (nel 1988) della Federconsumatori di Reggio Emilia (insieme a Giancarlo Gabetto, Renzo Fantini e Marzia Dall’Aglio), l’associazione per la tutela dei consumatori ed utenti che ancora oggi rappresenta un importante punto di riferimento per tutti i cittadini.

Neppure un anno fa, il sindacato pensionati Cgil della 4a Lega gli aveva consegnato un attestato di riconoscimento per l’attività di volontario svolta con impegno e professionalità alla Camera del Lavoro di Via Bismantova a Reggio.

Una vita dedicata all’impegno sociale, sindacale e politico quella di DENTI, classe 1929, nato a Gavassa da una famiglia di contadini che, ancora adolescente, accanto al padre e ai famigliari ha collaborato alla Resistenza, offrendo ospitalità e rifugio ai partigiani.

Iscritto al partito comunista a 18 anni, il giovane Giuseppe si mostrò da subito molto attivo tra i contadini reggiani organizzando il loro inserimento all’interno dei vari movimenti cooperativi.

Negli anni ’50 entrò in una azienda edilizia di Correggio e da lì avviò l’esperienza di delegato sindacale della Cgil.

La continua formazione professionale e sindacale si rivelerà strategica nella vita di quest’uomo, anche quando nel 1958 entrò alle dipendenze dell’Arcispedale Santa Maria Nuova con un concorso e soltanto due anni dopo fu nominato responsabile aziendale del gruppo elettricisti.

Gli anni Sessanta rappresentarono per la vita di Giuseppe Denti un volano: eletto presidente della commissione interna dell’Arcispedale SMN (restò in carica ben 12 anni) fu poi membro della Commissione di assunzione dell’azienda (commissione da cui è nato il Circolo ricreativo dei dipendenti Cral).

Dal 1965 al 1978 entrò a far parte della Commissione nazionale Sanità del Partito Comunista, insieme a Velia Vallini, Otello Montanari e Carmen Zanti. Lavorarono alla riforma sanitaria, svolgendo un ruolo strategico anche a livello locale.

La vita di Giuseppe Denti si radicò più profondamente nel contesto sociale della città quando nel 1970 si trasferì a Reggio Emilia nel quartiere San Pellegrino. Attraverso l’Arci riuscì a dare impulso al circolo Bismantova.

Dopo il pensionamento, negli anni Ottanta, partì per il Mozambico come volontario e lì restò tre mesi, su richiesta dell’amico Giuseppe Soncini, per sostenere i progetti di solidarietà e sostegno avviati dalla città di Reggio Emilia con il paese Sudafricano.

Il suo impegno non viene dimenticato al Sindacato pensionati CgiL e in Camera del Lavoro perché Giuseppe Denti è stato, nel corso della vita, membro del Comitato Direttivo confederale CGIL, del Direttivo provinciale Spi e del direttivo di Lega e si è sempre fatto apprezzare per il grande impegno e la professionalità.

Alla famiglia di Giuseppe, alla figlia Lorenza e al nipote Andrea le nostre condoglianze e un grande abbraccio.