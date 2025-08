Sensazione ‘ondulatoria’ in presenza dei giunti sul ponte di Veggia. La spiegazione dell’Amministrazione

A seguito di alcune segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno attraversato il Ponte di Veggia, completamente riqualificato e riaperto al traffico veicolare il 28 di luglio, provando una particolare sensazione ‘ondulatoria’ per non dire ‘elastica’, l’Amministrazione comunale di Casalgrande ritiene opportuno spiegarne le ragioni.

I lavori di riqualificazione come quello che ha interessato l’impalcato superiore della struttura, devono essere fatti con crismi di sicurezza e parametri normativi rinnovati e al passo coi tempi.

In effetti il movimento ondulatorio di cui sopra è dato dalla presenza di giunti di dilatazione che sul ponte di Veggia sono in materiale gommoso.

Si tratta di componenti fondamentali che hanno la funzione di compensare i movimenti della struttura spesso dovuti a:

Dilatazioni e contrazioni termiche

Carichi di traffico

Assestamenti strutturali

Movimenti sismici o del terreno

I giunti di dilatazione, che si trovano tra le campate del ponte, hanno quindi l’importante ruolo di assorbire le dilatazioni o contrazioni causate dalle condizioni climatiche e dai fattori di cui sopra. Se non vi fossero, si verrebbero a creare fessurazioni e anche danni alla struttura.

Da qui, quindi, quel ‘salto’ in prossimità dei giunti che viene avvertito in chi lo percorre in automobile.