San Polo d’Enza, la Casa della Comunità diventa grande

Inaugurata a fine gennaio dopo gli importanti interventi di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico, la rinnovata struttura di via Frassati 1, a San Polo d’Enza, si prepara ad accogliere nuovi ulteriori servizi per la cittadinanza.

A partire dal prossimo mese di settembre la Casa della Comunità di San Polo ospiterà gli ambulatori medico e infermieristico, con apertura h12, dal lunedì al sabato, con l’obiettivo di raggiungere gli standard previsti dal Decreto Ministeriale n.77/2022 e dal PNRR. Il servizio amplia l’offerta della struttura, che ospita già Medici di Medicina Generale e Pediatre di Libera Scelta, il servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, il Servizio Salute Donna e il Centro Diurno di Salute Mentale.

Prima esperienza in provincia di un modello “casa di comunità spoke” che potrà costituire lo standard aziendale per una sanità di prossimità.

Si tratta di due ambulatori per tutti i cittadini, progettati per garantire assistenza medica e infermieristica 12 ore al giorno, dal lunedì al sabato. Vi opereranno medici ed infermieri che lavoreranno congiuntamente agli altri servizi già presenti all’interno della struttura, compresi i medici della Medicina di Gruppo “Il Glicine”, le pediatre e gli specialisti presenti (neurologi, neuropsichiatri, ginecologi), valutando i bisogni degli assistiti in modalità multiprofessionale.

Completano l’offerta dei servizi della Casa della Comunità di San Polo il PUA (punto unico di accesso) per la presa in carico sanitaria e sociale, la COT, Centrale Operativa Territoriale, che esprime bene lo stretto legame tra ospedale e territorio, con operatori sanitari e sociali che garantiscono una presa in carico dei pazienti a 360 gradi e l’open G, servizio gratuito, con accesso su appuntamento, dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 28 anni che si trovano a gestire stati emotivi complessi.

Sono presenti, inoltre, gli assistenti sociali territoriali, ad assicurare la necessaria integrazione socio-sanitaria per una valutazione multidimensionale, lo Sportello per la ricerca dei collaboratori famigliari, le associazioni di volontariato e il servizio di mediazione culturale.