Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: controlli dei carabinieri del comando provinciale di Bologna

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, unitamente al Nucleo Ispettorato Lavoro di Bologna, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (le denunce totali di infortunio sul lavoro nel 2024, su base Nazionale, sono state oltre 500.000). I controlli e le ispezioni nei luoghi di lavoro dei Carabinieri, sono uno strumento fondamentale per limitare gli infortuni e proteggere la salute dei lavoratori.

Tra i luoghi di lavoro controllati dai Carabinieri, particolare attenzione è stata data agli agriturismi bolognesi, molto attivi in questo periodo per la presenza di turisti. La legale rappresentante di un agriturismo è stata contravvenzionata di 1.423 euro dai Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, per la presenza di un lavoratore sprovvisto dell’idoneità sanitaria al lavoro, la valutazione medica che stabilisce se un lavoratore è fisicamente e mentalmente in grado di svolgere una determinata mansione senza rischi per la propria salute o quella degli altri.