Piano esodo estivo 2025: riunito in Prefettura a Reggio Emilia il Comitato Operativo Viabilità

Si è svolta oggi in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.) finalizzata al coordinamento dell’attività di prevenzione e gestione di possibili criticità viabilistiche durante il periodo estivo, connotato da un aumento dei volumi di traffico sulle strade della provincia, specie nelle zone a rilevante attrazione turistica.

All’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Caterina Minutoli, hanno preso parte i rappresentanti della Questura, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Municipale e della Provincia.

Nell’occasione è stato ricordato in primo luogo che, come di consueto, Viabilità Italia ha predisposto un calendario – già diramato a tutti i Sindaci della Provincia – relativo alle giornate di maggior traffico contrassegnate da bollino rosso o nero.

Pertanto, nel sottolineare l’importanza che tutte le componenti provinciali impegnate nella tutela della circolazione stradale garantiscano il massimo livello di sicurezza e di mobilità delle persone in viaggio, il Viceprefetto Vicario ha posto l’attenzione sulla necessità di assicurare, in occasione del corrente esodo estivo, adeguati servizi sul territorio, specie negli snodi stradali e autostradali, esposti ad un forte incremento del traffico veicolare, oltre che sui tratti montani che nel territorio reggiano sono particolarmente interessati dai flussi turistici.

Al riguardo, la Polizia Stradale ha evidenziato che sono già state attivate più pattuglie sui tratti autostradali con compiti di controllo anche nelle aree di servizio e che stato attuale non si sono registrate particolari criticità sotto il profilo della viabilità.

Con riferimento ai tratti montani, invece, il Comando Provinciale dei Carabinieri prevede la possibilità di implementare il servizio in particolare nei giorni tra il 14 e il 16 agosto, garantendo in ogni caso su tutto il territorio efficaci controlli anche sotto il profilo del contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Inoltre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato che a partire dal 12 agosto sarà attivo il presidio rurale di Villa Minozzo al fine di ridurre i tempi di intervento nelle zone montane, attrezzato anche per far fronte ad eventuali incidenti stradali.

Tutte le Autorità presenti hanno dunque manifestato la massima collaborazione e supporto.