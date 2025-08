Istituzione di una Commissione consiliare di Controllo e Garanzia, nota dei Consiglieri di PD, Sinistra Ecologista e Gruppo Civico Sassuolo dell’Unione distretto Ceramico

“In risposta alle recenti dichiarazioni del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e del suo coordinamento provinciale, desideriamo fare chiarezza sulla posizione espressa in Consiglio dell’Unione riguardo all’istituzione di una Commissione consiliare di Controllo e Garanzia.

Anzitutto, respingiamo con fermezza l’accusa di scarso rispetto dei principi democratici. Proprio per rispetto delle istituzioni e della trasparenza, abbiamo accolto con attenzione la mozione presentata, riconoscendone le intenzioni dichiarate. Tuttavia, come spiegato in sede consiliare, il nostro voto contrario non è stato dettato da logiche di partito o da una chiusura pregiudiziale, bensì da motivazioni giuridiche, istituzionali e operative ben precise.

L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico è un ente di secondo livello, privo di rappresentanza diretta, e costituito esclusivamente per la gestione associata di alcune specifiche funzioni delegate dai Comuni aderenti.

Infatti è necessario ricordare che la principale leva di controllo e indirizzo democratico resta, com’è giusto che sia, nelle mani dei consigli comunali. Questi ultimi, infatti, non solo designano i membri del Consiglio dell’Unione, ma sono anche frequentemente chiamati a ratificare gli atti adottati in sede unionale, garantendo già oggi una verifica democratica multilivello.

Va inoltre sottolineato che già oggi esistono ulteriori e non meno importati, strumenti efficaci di controllo e trasparenza, come la pubblicazione degli atti, il controllo contabile e gestionale affidato ai revisori dei conti, e — soprattutto — il lavoro delle commissioni consiliari permanenti, in particolare quelle sul bilancio e sui servizi sociali, che svolgono un ruolo fondamentale di verifica, approfondimento e indirizzo. Proprio attraverso queste commissioni, che operano con regolarità e rigore, viene assicurata una vigilanza concreta e continua sulle scelte dell’Unione, spesso con il contributo costruttivo delle minoranze. È questo, nei fatti, il presidio democratico più attivo e utile per i cittadini.

Il Regolamento del Consiglio dell’Unione, all’art. 11, prevede la possibilità di istituire commissioni consiliari solo con riferimento a servizi esercitati direttamente dall’Unione. Laddove ciò non avvenga — come nel nostro caso, in cui la maggior parte dei servizi è di supporto o tecnico-gestionale — istituire una Commissione permanente di garanzia significherebbe sovrapporre competenze, con il rischio di appesantire inutilmente i processi decisionali.

Infine, riteniamo profondamente sbagliato e ingiustificato definire “ferita amministrativa” una scelta espressa legittimamente da un organo elettivo nel rispetto delle regole. Le Istituzioni si difendono anche rispettando il principio di proporzionalità e l’equilibrio tra costi e benefici delle strutture che si vanno a istituire.

Continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di servizio, utilizzando e rafforzando gli strumenti già in essere per garantire controllo, pubblicità e responsabilità nell’azione amministrativa. Restiamo naturalmente aperti a confronti costruttivi su come migliorare i meccanismi esistenti, ma respingiamo ogni tentativo di delegittimare il lavoro istituzionale attraverso accuse infondate e toni allarmistici”.

(Gruppi Consiliari del PD, Sinistra Ecologista e Gruppo Civico Sassuolo)