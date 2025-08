Crédit Agricole Italia e UniCredit al fianco di Molino Dallagiovanna per supportare uno sviluppo sostenibile del comparto agroalimentare Made in Italy

Sostenere concretamente le aziende del territorio contribuendo al contempo a rafforzare il comparto agroalimentare italiano: è questo l’obiettivo del finanziamento dell’importo complessivo di 12 milioni di euro che Crédit Agricole Italia (Banca agente) e UniCredit hanno erogato a favore di Molino Dallagiovanna Srl, storica azienda d’eccellenza, specializzata nella macinazione dei cereali, che dal 1832 produce farine di alta qualità nello stabilimento di Gragnano Trebbiense (PC).

L’operazione ha l’obiettivo di sostenere il piano investimenti dell’Azienda al 2025/2027, che prevede l’incremento della capacità produttiva e la disposizione di investimenti a favore di efficientamento energetico e automazione industriale. Esso permetterà la creazione di un impianto fotovoltaico che garantirà autosufficienza a Molino Dallagiovanna nella produzione di energia pulita e consentirà la realizzazione di silos dedicati allo stoccaggio di grano, con la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e una maggiore conservazione delle materie prime senza l’utilizzo di pesticidi.

Molino Dallagiovanna Srl è uno storico mulino del territorio piacentino a conduzione familiare attivo dal 1832 nella produzione di farine di alta qualità destinate ai mercati nazionale ed internazionale. Il rispetto per la tradizione e l’attenzione per la salvaguardia dell’ambiente sono, insieme agli elevati standard qualitativi dei prodotti – è l’unico Molino in Italia a lavare ancora il grano con acqua –, i pilastri fondanti del business odierno dell’azienda.