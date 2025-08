Campagna di sicurezza stradale “E…STATE CON NOI”: prevenzione, controllo e sensibilizzazione nel territorio modenese

Continua l’attività della Polizia di Stato finalizzata a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale con la campagna di sicurezza stradale “E..STATE CON NOI”, improntata sia ad un programma educativo che coinvolge la cittadinanza e sensibilizza i più giovani ad adottare comportamenti responsabili e a percepire le situazioni di pericolo, sia nell’attività di controllo e contrasto di condotte di guida non corrette, come l’elevata velocità, l’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).

Lo scorso weekend è stato predisposto un articolato servizio che ha visto impegnate le pattuglie della Polizia Stradale di Modena e Mirandola, nonché del locale Commissariato di P.S., insieme al personale del laboratorio mobile impiegato per analizzare e confermare gli esami di II° livello alla ricerca di sostanze stupefacenti effettuati sui campioni salivari, con l’obiettivo di mettere in atto controlli sulle principali arterie stradali della provincia e verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli in transito,.

Nel dettaglio sono state identificate 37 persone e controllati 25 veicoli.

Tutti i conducenti sono stati sottoposti a prove mediante etilometro e al tampone salivare per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Tre persone, negative all’accertamento alcolemico, sono risultate positive al tampone salivare di conferma, sono state denunciate e sanzionate amministrativamente con contestuale ritiro delle patenti ai fini del successivo provvedimento di sospensione a cura della Prefettura, in quanto guidavano dopo aver assunto sostanza stupefacente.