Bologna, l’assessore Daniele Ara in merito a via Zoccoli

“L’ordinanza per il ripristino della strada pedonale di via Zoccoli, privata ma ad uso pubblico, emessa verso il condominio interessato, è stata valutata con molta attenzione dal punto di vista tecnico e non era più rinviabile dal momento che altri condomini vedono impossibilitato l’accesso con relativi problemi anche per i mezzi di soccorso. È dunque importante che i lavori partano al più presto”.

Questo il commento dell’assessore alla Sicurezza idraulica Daniele Ara sull’ordinanza che prevede l’intervento del Comune qualora il condominio di via Zoccoli 15-17 non provveda a realizzare i lavori di ripristino del muro danneggiato durante l’alluvione di ottobre 2024.

Il muro pericolante ha reso inagibile una porzione di strada comunale tra due edifici e impedisce ai condomini dei civici 1-3-5-7-9-11-13 l’accesso ai garage. La decisione arriva dopo diversi mesi di interlocuzione con il condominio e dopo che negli ultimi mesi sono arrivati numerosi esposti dei vicini impossibilitati ad accedere alle loro proprietà proprio a causa dell’inerzia del condominio.

Il condominio ha 10 giorni per depositare una relazione tecnico-illustrativa delle misure, anche parziali e temporanee, necessarie per il ripristino della viabilità pedonale e carrabile. La riapertura della strada dovrà essere comunque prevista entro i successivi 30 giorni.

Trascorso questo termine senza esiti, il Comune procederà a eseguire i lavori. Gli eventuali costi saranno addebitati al condominio.