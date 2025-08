Tre giovani feriti a Montecchio Emilia in un incidente stradale

Oggi alle 00:25, i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia sono intervenuti in via delle Scienze in paese, per i rilievi di un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli: una Audi A1, condotta da un 20enne di Sant’Ilario d’Enza, e un motoveicolo KTM condotto da un 17enne con a bordo una 16enne, entrambi residenti a Montecchio Emilia.

Tutti e tre i giovani sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per accertamenti sanitari. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti tecnici e testimoniali per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Un altro grave incidente si è verificato ieri nel reggiano: è successo in mattina intorno alle 9:30 in via dei Gonzaga a Sesso. Un motociclista si è schiantato contro un’autovettura, finendo la sua corsa contro una seconda auto. L’uomo, 30 anni, è stato elitrasportato al Santa Maria nuova. Nonostante i seri traumi, non sarebbe in pericolo di vita.