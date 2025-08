Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature stazionarie le minime sui 16/19 gradi; in leggero rialzo le massime soprattutto nelle pianure interne con valori tra 29/32 gradi, comprese tra 26/29 gradi sulla fascia costiera. Venti deboli variabili al mattino, deboli dai quadranti orientali dal pomeriggio. Mare poco mosso.

(Arpae)