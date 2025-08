Parchi e riserve tra le stelle, sabato prossimo a Fiorano

Sabato 9 agosto 2025, nella notte che precede il giorno dedicato a San Lorenzo, tutti con gli occhi al cielo, per osservare le stelle cadenti alla Riserva naturale delle Salse di Nirano.

Dalle 21 alle 23, presso il Centro visite di Cà Tassi, guide esperte metteranno a disposizione un telescopio per l’osservazione della volta celeste e aiuteranno i partecipanti a riconoscere i pianeti, le costellazioni estive, i miti del cielo e, con un po’ di fortuna, si potranno vedere anche le prime stelle cadenti..

L’attività idonea dagli 88 anni in su è gratuita ed è organizzata da Ente Parchi dell’Emilia Centrale in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. Non è richiesta prenotazione.

Si consiglia una felpa, torcia e stuoia da stendere.

Per informazioni: salse.nirano@fiorano.it, 0522 343238 – 342 8677118.