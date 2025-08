Due interventi del Soccorso Alpino quasi contemporanei, ieri sull’Appennino reggiano

Giornata intensa, ieri, per i tecnici della stazione monte Cusna che hanno operato su due fronti nell’Appennino reggiano.

La prima attivazione è arrivata poco dopo le ore 17:00 per soccorrere una persona che era stata disarcionata da cavallo a Camporella nel comune di Ramiseto (RE). Il giovane, residente a Cavriago, nella caduta ha riportato un trauma cranico ed ha perso coscienza. EliPavullo è atterrato in un campo adiacente al luogo dell’incidente e, con la collaborazione dei tecnici SAER, l’infortunato è stato stabilizzato su barella e imbarcato sull’elicottero che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Maggiore di Parma. Alle operazioni ha partecipato anche la Croce Verde di Castelnovo Monti.

Poco dopo la prima richiesta di soccorso è giunta la seconda attivazione in località case Zobbi di Villa Minozzo: qui una signora anziana è caduta mentre percorreva un sentiero, sbattendo la testa e riportando un probabile lieve trauma cranico. Sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino tra cui era presente un medico che, in accordo con la Centrale operativa del 118, ha valutato l’infortunata per poi consegnarla all’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo che l’ha presa in carico per l’ospedale di Castelnovo Monti.