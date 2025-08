Controlli della Polizia locale reggiana sulla copertura assicurativa delle auto

Cinque mezzi privi di assicurazione sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Reggio Emilia nel corso di controlli per garantire la sicurezza sulle strade nel primo week end di agosto. Durante il fine settimana, contrassegnato da un maggior passaggio sulle principali arterie di transito a causa delle partenze e dei ritorni dalle vacanze, gli agenti hanno messo in atto controlli mirati per vigilare sul corretto svolgimento dei flussi di traffico.

I pattugliamenti hanno consentito il sequestro di cinque auto prive di copertura assicurativa, fa cui un uomo alla guida di una Mitsubishi, priva di revisione e con l’assicurazione scaduta dal 2017. I successivi controlli degli agenti hanno, inoltre, dimostrato che anche la patente del conducente non era stata rinnovata. Tra le persone sanzionate anche il proprietario di una Ford vittima di una truffa assicurativa on line. Il conducente che, in questo caso, circolava in buona fede pensando di essere assicurato, ha sporto denuncia contro ignoti al comando di via Brigata Reggio. Purtroppo per lui, tuttavia, per riavere l’auto dovrà seguire l’iter di legge facendo ricorso alla sanzione.

Il Codice della Strada con l’articolo 193 regola l’obbligatorietà della copertura assicurativa dei mezzi in circolazione. Chi si mette al volante di una vettura non assicurata rischia una sanzione da 866 euro e la sanzione accessoria del sequestro con fermo del veicolo. Il mezzo, trasportato con il carro attrezzi, dovrà essere custodito in un luogo non soggetto al pubblico passaggio fino al dissequestro che avverrà solo grazie al pagamento della sanzione e della copertura assicurativa per almeno se mesi. Se la violazione viene reiterata nell’arco di due anni è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e la sospensione della patente.