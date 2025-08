Risposta a interrogazione Lega su piantumazione di nuove alberature sul territorio comunale

La piantumazione di nuove alberature sul territorio comunale è stata oggetto di un’interrogazione presentata in Consiglio Comunale dalla Lega, illustrata dal consigliere Vandelli, avente ad oggetto “Stato di piantumazione delle nuove alberature e manutenzione di quelle esistenti”.

“Premesso che – si legge nell’interrogazione – la tutela e la cura del verde urbano rappresentano un aspetto fondamentale dell’amministrazione di un territorio. La presenza strategica delle piante consente di migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla creazione di zone d’ombra, abbassando la temperatura delle nostre città. Anche la stessa amministrazione si è prefissata come obbiettivo strategico la piantumazione di nuove alberature nel corso dei cinque anni di governo, considerando tale obbiettivo tra quelli prioritari. Considerato che: In data 1/07/2025 si è compiuto un anno esatto dall’insediamento della nuova giunta comunale e, in modo particolare, dall’attribuzione della delega alle politiche ambientali, dapprima in mano all’assessore Tonelli e poi passata all’assessore Baccarani. Si interrogano il Sindaco e la giunta per sapere: quante nuove alberature sono state piantumate nel periodo compreso tra 1’1/07 /2024 e 1’1/07 /2025 e dove sono state messe a dimora; quanti abbattimenti e quanti interventi di potatura sono stati effettuati nello stesso periodo; quali obbiettivi si prefissi oggi l’amministrazione in termini di numero di nuove piantumazioni previste nei prossimi quattro anni di consiliatura e quali zone saranno maggiormente interessate dalla messa a dimora”.

Ha risposto l’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Baccarani.

“Nell’autunno/inverno 2024/2025 sono stati posti a dimora complessive sul territorio comunale direttamente dal Comune n.725 alberi e n.230 arbusti. Di seguito l’elenco delle aree oggetto di piantumazione: viale Palestro: 1 pioppo cipressino; area verde ex Goya: 3 pioppi cipressini; area campo addestramento cani via Circonvallazione Sud: 1 pioppo cipressino; Circonvallazione N/E: 25 koerleuteria e aceri campestri; scuola Carducci: 4 liriodendri, n.3 ciliegi da fiore e n.3 aceri campestri + 10 cespugli di ginestra; piazza Libertà: 4 hibiscus (di cui 1 non attecchito, che la ditta sostituirà il prossimo inverno) via Santa Cecilia: 4 koelreuteria; Largo Chiesa (San Michele): 3 koelreuteria; scuola W. Disney: 9 alberature (varie) + circa 220 cespugli in varietà mista; viale Udine: 9 hibiscus (di cui 1 non attecchito, che la ditta sostituirà il prossimo inverno); Circonvallazione Sud: 9 aceri campestri; nuovi nati/adottati annualità 2023 via Berna: 311 alberature (varie essenze); nuovi nati vecchie annualità (fallanze sulle piantumazioni nuovi nati di via Circonvallazione Sud e via Nievo): 232 (varie essenze); distribuzione straordinaria di piante da RER (comunicazione del 04.04.25): 90 ad integrazione delle fallanze sulle piantumazioni nuovi nati di via Circonvallazione Sud, via Nievo e via Pista; area verde via Pedemontana int. via Circonvallazione N/E (zona sovrappasso ferroviario FER): 14 alberature (varie). A ciò si aggiunga una serie di progetti comprendenti attività di piantumazione concordati con aziende terze o derivanti da opere di urbanizzazione. Tra queste: il progetto “Chilometro di verde” delle Ceramiche Marazzi (in fase di esecuzione) che prevede la piantumazione di : 44 alberi; 4903 tra arbusti, erbacee e piante da siepe; 344 rampicanti. Il progetto di opere presso Kerakoll che ha visto la piantumazione di 16 alberi. Il progetto di Mutina Arborea presso il giardino interno l’Istituto Alessandro Volta, che ha visto la piantumazione di 26 tra alberi e arbusti.

Nell’autunno/inverno 2024/2025 sono state: potate n.632 alberature, abbattute n.127 alberature (ripartiti tra conseguenze degli eventi atmosferici del 28/01 del 16/06, abbattimenti derivanti da esiti di verifica di stabilità e abbattimenti di alberature secche).

L’obiettivo dell’amministrazione è garantire nei prossimi quattro anni di mandato una costante implementazione del patrimonio arboreo comunale, attraverso la messa a dimora di nuove alberature/quinte a verde in parchi, giardini, aree verdi scolastiche e sedi stradali comunali: queste attività saranno realizzate non soltanto attraverso fondi di bilancio comunale, ma anche grazie a interventi urbanistici, finanziamenti regionali e accordi di sponsorizzazione concordate con privati.

Ciò premesso, come si può ben comprendere risulta impossibile fornire dati puntuali circa il numero di alberature da porre a dimora e individuare le aree maggiormente interessate da questa attività in un arco temporale così ampio.

Procediamo pertanto col presentare alcuni dati precisi su base annuale, che prevediamo possano ripetersi negli anni successivi con minime variazioni.

Ogni anno, in ottemperanza alla Legge 10/2013, si procederà con la messa a dimora di piante dedicate ai bambini nati e adottati, per un numero medio di 270-300 esemplari arborei: prevediamo che questi numeri possano aumentare grazie alla distribuzione straordinaria predisposta dalla Regione per il 2025, permettendoci di ritirare e mettere a dimora in media 100 nuove alberature in più all’anno.

A queste si aggiungeranno le piantumazioni realizzate tramite gli stanziamenti di bilancio destinati al verde, che saranno ripartiti proporzionalmente con le attività manutentive (potature/abbattimenti). In particolare, nell’inverno 2025/2026 è prevista la messa a dimora di 67 nuove alberature nelle seguenti aree:

n.36 alberature presso parco Albero d’Oro, al fine di ricostruire le quinte a verde poste a Sud del parco; n.17 alberature presso parco Edilcarani; n.7 alberature presso le scuole d’infanzia Don Milani; n. 5 alberature e n.40 cespugli presso le scuole d’infanzia Rodari; n.2 alberature presso Piazza Libertà.

Tutti gli interventi di piantumazione, sia quelli già realizzati che quelli in programma, saranno eseguiti al fine garantire il massimo attecchimento delle alberature dando priorità alle aree verdi pubbliche già dotate di un impianto di irrigazione, per poi intervenire in quota parte con la sostituzione delle alberature stradali mancanti da collocarsi in aree altamente antropizzate, per ricreare, anche in forma ridotta, piccoli gruppi di 3-4 esemplari al fine di riqualificare il contesto.

A questi interventi sono da aggiungere i progetti che si prevedono comprendere attività di piantumazione concordati con aziende terze, derivanti da opere di urbanizzazione o da contributi regionali: