Esercitava abusivamente come guida alpina, denunciato

A seguito di specifiche attività di controllo sul rispetto delle normative sulla sicurezza in montagna svolte presso la Pietra di Bismantova, i Carabinieri del Nucleo Parco di Ligonchio (RE), deferivano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, una persona per esercizio abusivo della professione di guida alpina. Durante i controlli ed in base ai successivi accertamenti, veniva infatti verificato che un 43enne residente a Milano, collegata ad un’associazione sportiva di Milano, aveva organizzato e tenuto in qualità di docente, un corso di arrampicata “vie multipich” sulle pareti del monolite, senza averne la titolarità prevista dalla Legge 6/1989 “Ordinamento della professione di Guida Alpina”.

Veniva infatti accertato che durante il corso si facesse uso di tecniche e attrezzature alpinistiche che qualificavano tale attività tra quelle regolamentate dalla specifica normativa, per la quale però il titolare del corso, risultava non possedere i requisiti previsti, rappresentati dalla specifica abilitazione e dalla contestuale iscrizione al relativo Albo Professionale. L’intervento dei Carabinieri del Parco assume un’importanza centrale per la tutela dell’incolumità pubblica e del corretto esercizio delle professioni legate alla montagna.

Fare la guida alpina non è un’attività improvvisabile: richiede una preparazione tecnica elevata, una formazione certificata e il rispetto di precisi standard di sicurezza. Affidarsi a persone non qualificate può mettere in grave pericolo la vita dei partecipanti, soprattutto in ambienti complessi e potenzialmente ostili come la montagna. Contrastare l’abusivismo in questo settore non è solo una questione legale, ma un dovere verso la sicurezza dei cittadini e verso tutti i professionisti che, con dedizione e sacrificio, si sono formati per garantire un’esperienza sicura e consapevole in alta quota. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.