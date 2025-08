Viabilità, domani riapre il transito veicolare su via Massarenti, in anticipo di circa un mese

Da domani sabato 2 agosto sarà ripristinato il transito veicolare su via Massarenti nel tratto compreso tra via Crociali e via Del Parco, in anticipo di circa un mese sui tempi previsti (inizialmente era infatti programmato per fine agosto).

I lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale in questo tratto stanno procedendo più rapidamente rispetto al previsto e la riapertura anticipata al transito veicolare è possibile grazie all’utilizzo di una tecnica di stabilizzazione a cemento sul posto per la rigenerazione dei sottofondi stradali. Questa metodologia ha permesso di accelerare i tempi rispetto ai processi tradizionali, evitando l’asportazione del materiale di fondazione esistente e rigenerando quello presente, grazie alla disponibilità di mezzi e personale qualificato.



La posa dello strato superficiale della pavimentazione è programmata dal 18 al 22 agosto ma non comporterà modifiche alla circolazione veicolare.

Trasporto Pubblico

Con il termine delle modifiche alla viabilità su via Massarenti pertanto, dalle ore 12 di domani sabato 2 agosto, riprenderanno il percorso regolare i bus delle linee interessate: 14 – 89 – 99 – 200 – 205 – 206 – 211 – 237 – 243 – 257 – 273 – FBP – N4.