Tram: dal 4 agosto l’incrocio Lame-Riva Reno chiude per tre settimane

Si approfitta ancora una volta della pausa estiva per risolvere gli interventi più impattanti sulla viabilità legati alla tranvia e non solo. A partire dal 4 agosto, ad esempio, si effettuerà un intervento congiunto di Heratec e dei cantieri della Linea Rossa, che interesserà per tre settimane l’intersezione con via Riva di Reno e via delle Lame, che diventa strada a fondo cieco.

Si opererà contestualmente su due piani: in superficie per la realizzazione della vasca tranviaria, e nel sottosuolo per la riqualificazione dei sottoservizi trasversali. La nuova area dei lavori si estende quindi in prossimità dell’incrocio sotto la chiesa di Santa Maria della Visitazione, comportando un divieto di transito veicolare nella porzione di via Lame compresa tra Riva Reno e vicolo Otto Colonne. Il tratto rimane però percorribile per i residenti e per chi deve accedere ai passi carrai, oltre che per i mezzi di soccorso e i veicoli afferenti ai lavori, procedendo con prudenza in quanto si tratta di un senso unico alternato regolato a vista.

Più in basso, nel tratto di via Lame compreso tra vicolo Otto Colonne e via Marconi, è invece istituito un senso unico in direzione centro. Chi transita su via Marconi, in entrambe le direzioni, è quindi obbligato a proseguire diritto all’incrocio con via Lame, mentre da vicolo Otto Colonne è imposta la svolta a destra – ad eccezione degli autorizzati – su via delle Lame.

Provenendo dal lato cantierizzato di via Riva Reno è obbligatoria la svolta a sinistra in via Lame, in direzione periferia; di contro per chi proviene dalla direzione opposta (quindi via Riva Reno lato Cineteca) è invece obbligatoria la svolta a destra. Per tutta la durata dei lavori, non sarà quindi più possibile passare direttamente da un segmento all’altro di via Riva Reno.

Inoltre, è stato istituito un divieto di transito veicolare in via dell’Abbadia – a partire dall’incrocio con via Riva Reno – a eccezione degli autorizzati alla Ztl, degli accedenti ai passi carrai e dei veicoli impegnati nel carico e scarico merci (veicoli accedenti a piazzole riservate come da ordinanze vigenti e alle attività commerciali per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico).

Resta invariato, infine, l’assetto circolatorio temporaneo nella parte nord dell’area: il traffico che percorre via delle Lame in direzione centro è obbligato a svoltare a destra o a sinistra all’intersezione con via Padre Grimaldi e il ramo di Lame compreso tra i civici 61 e 71, con la sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici tra via Calori a Padre Grimaldi.