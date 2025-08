San Felice sul Panaro: per la grandinata del luglio 2023, rimborsi per 393.809.84 euro

Il Comune di San Felice sul Panaro ha concluso la procedura istruttoria di controllo delle pratiche di rendicontazione dei danni provocati dalla violenta grandinata del luglio 2023. Sono stati quindi inviati alla Regione Emilia-Romagna gli elenchi degli aventi diritto al rimborso nel tempo utile stabilito dalle ordinanze della Protezione civile. Delle 196 richieste formulate inizialmente, sia dai privati che dalle attività produttive, 110, una azienda e 109 cittadini, hanno rendicontato in tempo utile e avranno diritto ciascuno alla propria quota dei 393.809.84 euro stanziati complessivamente per San Felice. Non appena avverrà il trasferimento delle risorse al Comune, saranno subito disposti i bonifici a ciascun beneficiario.