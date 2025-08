Prosegue il piano asfalti del Comune di Formigine, stanziati 500mila euro

A partire da martedì 5 agosto sono in programma lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale dello svincolo 30 (Ponte Fossa) della SS724, raccordo Modena – Sassuolo.

L’intervento comporterà la chiusura dello svincolo in uscita per i veicoli provenienti da Modena e in entrata per quelli diretti verso Sassuolo, per l’intera durata dei lavori, stimata in circa tre giorni salvo imprevisti.

Rimarranno invece sempre percorribili le altre rampe dello svincolo.

Gli utenti provenienti da Modena potranno uscire in anticipo a Corlo oppure proseguire fino a Fiorano e rientrare verso Ponte Fossa da sud. I veicoli diretti da Formigine verso Sassuolo potranno invece percorrere via Radici o immettersi sulla SS724 da Corlo.

Una volta terminati i lavori alla rampa, il cantiere si sposterà su via Sassuolo, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Vittime di tutte le Mafie e via Radici, dove sono previsti interventi puntuali con circolazione regolata a senso unico alternato.

Sempre in tema di manutenzione stradale, a partire dal 18 agosto Hera riprenderà i lavori di asfaltatura relativi ai propri interventi, interessando via Vittorio Veneto, via Nazario Sauro e via Valdrighi.