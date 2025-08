Linea ferroviaria Reggio Emilia–Guastalla, dal 15 settembre il nuovo orario ferroviario frutto di un confronto con il territorio

Treni più veloci e il prolungamento dei collegamenti fino alla fermata di Reggio San Lazzaro. Dal 15 settembre entra in vigore il nuovo orario ferroviario della linea Reggio Emilia–Guastalla, pensato per migliorare la mobilità urbana e il collegamento con il Campus universitario e per offrire un servizio più efficiente a studenti, pendolari e cittadini.

L’orario è il risultato di un tavolo tecnico promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che ha coinvolto FER, Trenitalia Tper, l’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia e i sindaci dei Comuni attraversati dalla linea. Nella mattina di oggi l’ultimo incontro di condivisione.

“Questo nuovo orario nasce da un confronto costruttivo con i territori – sottolinea l’assessora alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo – ed è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni porti a soluzioni condivise e migliorative rispetto all’efficienza e all’efficacia della linea. Continueremo su questa strada, ascoltando le esigenze locali e monitorando l’andamento del servizio nei prossimi mesi”.

La nuova offerta ferroviaria combina treni più veloci, che fermano solo nelle principali località (Reggio Emilia AV Mediopadana, Bagnolo in Piano e Novellara) con un tempo di percorrenza di circa 40 minuti, e corse più frequenti nelle tre fasce orarie di maggiore utilizzo: mattina, ora di pranzo e tardo pomeriggio.

Aumentano anche i collegamenti prolungati fino alla fermata di Reggio San Lazzaro, potenziando l’integrazione con la rete urbana e il collegamento con il Campus universitario. Restano attivi i servizi integrativi su gomma già previsti nell’attuale orario.

Nel frattempo, FER (Ferrovie Emilia-Romagna) continua a investire sul territorio reggiano: è stata completata la riqualificazione della stazione di Guastalla, con nuovi marciapiedi, sottopasso, impianti di segnalamento e migliorie su sicurezza e accessibilità, per un investimento di circa 15 milioni di euro. Sono inoltre in corso interventi di riconfigurazione dei passaggi a livello, finalizzati a incrementare velocità e regolarità del servizio.

L’aggiornamento dei canali di acquisto e consultazione degli orari sarà completato entro la prima metà di agosto.