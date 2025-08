L’Ausl IRCCS di Reggio Emilia dona materiale antincendio e scarpe antinfortunistica per l’Ucraina

Ha contribuito anche l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia al carico di aiuti che la Protezione Civile di Reggio Emilia ha affidato al Corpo italiano Soccorso Ordine di Malta – gruppo di Parma e Reggio Emilia – per l’Ucraina. Si tratta di un pallet di giacche e guanti antincendio e di decine di paia di scarpe antinfortunistica che si sono andate ad aggiungere ad altro materiale che sarà di supporto alle popolazioni martoriate dalla guerra ai confini dell’Europa.

Il materiale è stato consegnato all’Associazione no profit che lo ha caricato su un camion per inviarlo in Ucraina con il fine di sostenere le persone colpite dalla crisi umanitaria nelle proprie necessità emergenziali e di offrire un contributo a operatori e volontari che portano il loro aiuto concreto e gratuito in loco.